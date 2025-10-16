Marathon, Semi et 10km : La Toulouse Métropole Run Experience est lancée !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rendez-vous incontournable des coureurs est de retour ! La Toulouse Métropole Run Experience prendra d’assaut le cœur de la Ville Rose le dimanche 2 novembre 2025. Bien plus qu’une simple course, cet événement s’affirme comme une expérience unique mêlant performance, convivialité et engagement.

C’est une véritable fête du running qui s’étend sur deux jours avec cinq formats de course pour tous les niveaux. Que vous soyez un coureur aguerri ou que vous souhaitiez partager un moment sportif en équipe, chacun trouvera son défi :

Le Marathon des Géants (42,195 km)

(42,195 km) Le Semi-Marathon de la Garonne (21,1 km) – Attention : COMPLET !

(21,1 km) – Le 10 km du Capitole

Le Marathon Relais des Pionniers de l’Aéropostale (en équipe de 4 à 6)

(en équipe de 4 à 6) La Course des P’tits Rex (pour les enfants)

C’est la dernière ligne droite pour peaufiner votre préparation et visualiser cette arrivée en fanfare au cœur de Toulouse ! Et si vous n’êtes pas sur la ligne de départ, venez nombreux encourager les coureurs et profiter de l’ambiance électrique.

Informations pratiques

Lieu : Centre-ville de Toulouse (départ et arrivée des courses, parcours au cœur de la Ville Rose)

Date et heure : Dimanche 2 novembre 2025. Les heures de départ varient selon l’épreuve (à consulter sur le site officiel de l’événement).

Tarif : De 32€ à 150€ (selon la distance ou le format Relais choisi).

Réservation : Inscriptions ouvertes en ligne sur le site du Toulouse Métropole Run Experience. Attention, le Semi-Marathon est déjà complet.

Consultez le site internet de l’événement pour les conditions de circulation, de stationnement, et le programme détaillé de cette édition 2025.