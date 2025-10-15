jeudi , 16 octobre 2025

Le Petit Prince s’offre un voyage féerique sur glace au Zénith de Toulouse !

15 octobre 2025 Articles, Spectacles

Préparez-vous à une expérience spectaculaire et poétique. Le Zénith Toulouse Métropole accueillera « Le Petit Prince sur la Glace » le lundi 27 octobre 2025 à 20h00. Il s’agit d’une adaptation grandiose et inédite du chef-d’œuvre intemporel d’Antoine de Saint-Exupéry.

Ce spectacle est une véritable prouesse technique et artistique. Sur une scène transformée en patinoire, il mêle patinage artistique de haut niveau, acrobaties aériennes époustouflantes, projections immersives et costumes lumineux. Accompagné d’une musique originale, ce voyage interstellaire transporte toute la famille à travers les planètes étonnantes, à la rencontre des personnages inoubliables du conte. C’est un rendez-vous féerique qui nous rappelle avec émotion que « l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Date et heure : Lundi 27 octobre 2025, à 20h00
Tarifs : De 19,90€ à 79€
Réservation : Zénith Toulouse Métropole

Venez rêver et vous laisser transporter par la magie du Petit Prince !

A voir aussi

Cabaret déjanté : Les Fils de ta Mère reviennent au Bijou !

C’est le rendez-vous mensuel à ne pas manquer ! Le trio toulousain Les Fils de …

©2006-2025 Toulouse Blog | CNIL N° 1391640

Nous contacter - Mentions légales