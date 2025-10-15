Le Petit Prince s’offre un voyage féerique sur glace au Zénith de Toulouse !

Préparez-vous à une expérience spectaculaire et poétique. Le Zénith Toulouse Métropole accueillera « Le Petit Prince sur la Glace » le lundi 27 octobre 2025 à 20h00. Il s’agit d’une adaptation grandiose et inédite du chef-d’œuvre intemporel d’Antoine de Saint-Exupéry.

Ce spectacle est une véritable prouesse technique et artistique. Sur une scène transformée en patinoire, il mêle patinage artistique de haut niveau, acrobaties aériennes époustouflantes, projections immersives et costumes lumineux. Accompagné d’une musique originale, ce voyage interstellaire transporte toute la famille à travers les planètes étonnantes, à la rencontre des personnages inoubliables du conte. C’est un rendez-vous féerique qui nous rappelle avec émotion que « l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse

Date et heure : Lundi 27 octobre 2025, à 20h00

Tarifs : De 19,90€ à 79€

Réservation : Zénith Toulouse Métropole

Venez rêver et vous laisser transporter par la magie du Petit Prince !