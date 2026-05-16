Concert Événement : Saxon fait trembler le Zénith de Toulouse avec sa tournée mythique « Castles & Eagles » !

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Avis à toutes les générations d’amateurs de riffs puissants : la légende du heavy metal britannique fait escale dans la Ville Rose ! Le groupe Saxon vous donne rendez-vous le samedi 16 mai 2026 au Zénith Toulouse Métropole pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà explosive. Préparez-vous à plonger dans l’âge d’or du metal avec un spectacle visuel et sonore grandiose, prêt à être publié directement sur votre blog.

Le grand retour des années glorieuses avec le show « Castles & Eagles »

Après avoir marqué l’histoire de la musique avec ses concerts monumentaux en 1984, 1985 et 1986, Saxon fait son grand retour avec le show « Castles & Eagles ». Ce spectacle unique a été spécialement pensé pour offrir aux fans français une véritable machine à remonter le temps.

La scénographie reprend tous les codes visuels et les décorations grandioses qui ont fait le succès des tournées des années 80.

La setlist a été minutieusement sélectionnée pour faire résonner les hymnes intemporels qui accompagnent la vie des passionnés depuis plus de quatre décennies.

Une affiche de légende : Sortilège et Overdrivers en invités de marque

Pour que la fête soit totale, Saxon ne vient pas seul. La soirée célèbrera l’esprit du heavy metal dans toute sa splendeur grâce à une première partie de très haut niveau :

Le célèbre groupe Sortilège , considéré comme la formation emblématique du heavy metal « made in France » des années 80, accompagnera Saxon en tant que special guest .

Le groupe Overdrivers aura la lourde tâche d’ouvrir les hostilités et de chauffer à blanc le public toulousain dès le début de la soirée.

Informations pratiques et billetterie (Attention au changement de date)

Produit par Gérard Drouot Productions et organisé par Euterpe Promotion, ce concert est un rendez-vous incontournable pour la scène musicale occitane.