Toulouse, 4e ville de France où les gens sont les plus beaux !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour les français, les gens les plus beaux ne sont pas tous à Toulouse !

Le site Topito a réalisé une étude au près de leurs lecteurs pour savoir où vivent les gens les plus beaux de France. Les français ont voté pour Bordeaux. Toulouse arrive seulement en 4e position derrière Paris et Lyon mais devant la voisine héraultaise, Montpellier (5e). En tant que toulousain, on peut montrer de la déception, et puis c’est assez subjectif la beauté des gens. Il y a donc débat. Etes vous d’accord avec le classement du site Topito ?

Pour découvrir le reste du classement, rendez-vous sur le site Topito. :http://www.topito.com/top-villes-france-plus-beaux?fbclid=IwAR2wdupy_NiVUDqJ2MK5OQaLeFrU49L9vIhcqKAeMnFPgaOKmyKvD9y_2yQ