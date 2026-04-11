Le Printemps du Rire 2026 s’offre une clôture spectaculaire à la Halle de la Machine !

Après des semaines de spectacles hilarants à travers toute l’agglomération, l’heure est venue de célébrer la fin du plus grand festival d’humour de la région. Le Printemps du Rire clôture son édition 2026 avec un événement exceptionnel à la Halle de la Machine. Préparez-vous à vivre une journée inoubliable le dimanche 12 avril, de 10h à 18h.
Une fête hors norme au milieu des géants d’acier
Pour sa 32ème édition, le festival d’humour a vu les choses en grand ! Il s’invite aux bestiaires mécaniques pour finir en beauté avec une journée entière dédiée au rire, à la magie et bien sûr… aux célèbres Machines. Situé sur la mythique Piste des Géants à Toulouse , l’événement promet une fête hors norme pour terminer le festival en beauté, à vivre en famille ou entre amis, au cœur des Halles de la Machine.
L’objectif de cette journée de clôture ? Proposer un mélange détonant de spectacles de rue, d’installations loufoques et de musique pour petits et grands.
Le programme de ce dimanche 12 avril : Magie, interactivité et « kiffance sonore »
L’équipe du festival a concocté un programme riche en surprises qui animera le site tout au long de la journée. Voici ce qui vous attend :
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Des illusions en mouvement : Laissez-vous surprendre par une déambulation de magiciens en roue libre, orchestrée par la Compagnie Sans Gravité. Leurs tours de passe-passe et leurs facéties viendront rythmer l’événement avec plusieurs rendez-vous dans la journée. La Compagnie Popatex sera également de la partie pour assurer le show.
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Des curiosités interactives : Les plus curieux s’en donneront à cœur joie avec les installations interactives et déjantées proposées par le Collectif 12 Volts. Celles-ci seront accessibles et à expérimenter pendant toute la journée.
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Un final en musique : Parce qu’une bonne fête se termine toujours en musique, l’artiste Dab Rozer vous invite à une véritable « kiffance sonore » pour finir la journée! Un concert qui s’annonce comme le point d’orgue de cette 32ème édition.
Informations Pratiques
Pour ne rien rater de cet événement de clôture, voici les détails à retenir :
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Date et horaires : Dimanche 12 avril 2026, en continu de 10h à 18h.
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Lieu : La Halle de la Machine, La Piste des Géants, Toulouse.
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Réservations : Pour vous assurer d’avoir vos places, rendez-vous directement sur la billetterie en ligne du lieu : halledelamachine.fr.
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