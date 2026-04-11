Le Printemps du Rire 2026 s’offre une clôture spectaculaire à la Halle de la Machine !

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Après des semaines de spectacles hilarants à travers toute l’agglomération, l’heure est venue de célébrer la fin du plus grand festival d’humour de la région. Le Printemps du Rire clôture son édition 2026 avec un événement exceptionnel à la Halle de la Machine. Préparez-vous à vivre une journée inoubliable le dimanche 12 avril, de 10h à 18h.

Une fête hors norme au milieu des géants d’acier

Pour sa 32ème édition, le festival d’humour a vu les choses en grand ! Il s’invite aux bestiaires mécaniques pour finir en beauté avec une journée entière dédiée au rire, à la magie et bien sûr… aux célèbres Machines. Situé sur la mythique Piste des Géants à Toulouse , l’événement promet une fête hors norme pour terminer le festival en beauté, à vivre en famille ou entre amis, au cœur des Halles de la Machine.

L’objectif de cette journée de clôture ? Proposer un mélange détonant de spectacles de rue, d’installations loufoques et de musique pour petits et grands.

Le programme de ce dimanche 12 avril : Magie, interactivité et « kiffance sonore »

L’équipe du festival a concocté un programme riche en surprises qui animera le site tout au long de la journée. Voici ce qui vous attend :