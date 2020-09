Les satellites météo MSG à la Cité de l’Espace Toulouse

Partager Facebook

Les 4 satellites météo MSG (Meteosat de Seconde Génération) sont désormais représentés à la Cité de l’espace par une maquette taille réelle de l’un d’entre eux, une reproduction impressionnante fournie par Thales Alenia Space.

Construits par Thales Alenia Space avec un instrument (le SEVIRI, Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) fourni par Airbus, les MSG récoltent depuis l’orbite géostationnaire à 36 000 km des données essentielles pour la prévision du temps qu’il fera dans les jours à venir. Ils sont gérés par l’organisation météorologique européenne EUMETSAT.

Pour en savoir plus, la Cité de l’espace propose également au sein de ses expositions permanentes une zone entièrement consacrée à la météorologie. Ce « Pôle météo » est doté d’équipements interactifs, de maquettes et supports pédagogiques qui vous rendront incollables sur le fonctionnement des prévisions météorologiques. Un prévisionniste de Météo-France est par ailleurs présent pour répondre aux questions du public et effectuer des démonstrations en temps réel, grâce aux images satellites.

Plus d’infos : https://www.cite-espace.com/decouvrir-la-cite/faites-la-pluie-et-le-beau-temps/