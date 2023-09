Les Randovales, le festival de sports de nature près de Toulouse

Partager Facebook

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre à Fourquevaux, se tiendra la 20ème édition des Randovales, le festival 100% sport, 100% nature et 100% découverte du Sud-Est Toulousain. Chaque année, les Randovales rassemblent en moyenne 2000 participants et près de 150 bénévoles.

Ce rendez-vous annuel devenu incontournable, propose aux petits et grands, sportifs et amoureux de la nature, de venir partager le temps d’un week-end un moment de convivialité autour de nombreuses animations sportives de plein air ! Organisée en partenariat avec l’Association Absolu Raid, l’Association FFRandonnée Haute-Garonne, la commune de Fourquevaux et Tisséo, cette édition anniversaire se déroulera en parallèle des Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion de (re)découvrir l’histoire secrète de la commune accueillante et de ses alentours.

Randonnées, Circuits VTT, Raids multisports (courses d’orientation, canoë…), de nombreuses animations à la fois ludiques et sportives rythment ce festival dédié aux sports de nature. Adaptés au niveau et aux envies de chacun, les rendez-vous de ce week-end « vert » se partagent en famille, entre amis, entre sportifs… et sont l’occasion pour chacun de faire le plein d’énergie et d’aventure au lendemain de la rentrée scolaire !

Ce nouveau volet qui se déroulera les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains mettra à l’honneur la Commune de Fourquevaux et ses alentours. Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes ! Rendez-vous à l’adresse suivante : https://inscriptions-teve.fr/randovales-2023/select_competition

Le programme :

Le samedi 16 septembre

Accueil à partir de 13h

Raid multisports famille – départ à 14h – course à pied, VTT, canoë, course d’orientation

Parcours à réaliser en duo – entre 1 et 2 heures, 12 km

Raid multisports découverte – départ à 15h – course à pied, VTT, canoë, course d’orientation

Parcours à réaliser en duo – entre 2 et 4 heures, 30 km

Le dimanche 17 septembre