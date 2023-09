Luc Besson présente son nouveau film à Toulouse

Partager Facebook

Les cinémas Pathé Toulouse et CGR Blagnac recevront le réalisateur Luc Besson pour son nouveau film Dogman ce vendredi 15 septembre.

Quelques années après son dernier long métrage, Luc Besson est de nouveau sur le devant de la scène pour des raisons uniquement cinématographiques cette fois. Le réalisateur de Léon ou Nikita accompagnera la série d’avant première de Dogman (rien à voir avec le chef d’oeuvre du même nom de Matteo Garrone), son nouveau long métrage, lors de plusieurs avant première en France dont une au CGR Blagnac et deux autres au Pathé Toulouse Wilson.

Le film raconte l’histoire de Douglas. Enfant, Douglas a été abusé par un père violent qui l’a ensuite jeté aux chiens. Mais au lieu de l’attaquer, ces derniers l’ont protégé et ils sont devenus ses alliés. Devenu adulte, encore traumatisé et menant une vie de marginal avec ses chiens, Douglas sombre peu à peu dans une folie meurtrière. Dans le rôle titre, on découvrira l’acteur Caleb Landry Jones, bu dans Get Out ou encore Finch.

Pour en savoir plus et réserver vos places pour la venue du réalisateur au CGR Blagnac le 15 septembre, rendez-vous sur https://www.cgrcinemas.fr/evenements/8478-lavant-premiere-de-dogman-en-presence-de-luc-besson/

Et pour les deux séances au Pathé Toulouse : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-wilson