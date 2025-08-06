Les Quatre Saisons de Vivaldi : Un Voyage Musical d’Exception à l’Église Saint-Aubin !

Toulouse, préparez-vous à un moment de pure émotion musicale ! L’Orchestre Classik Ensemble vous invite à une soirée exceptionnelle le vendredi 15 août 2025 à 20h30 à l’Église Saint-Aubin. Dans le cadre intime et spirituel de ce lieu, redécouvrez les chefs-d’œuvre intemporels de la musique classique.

Sous l’archet inspiré de David Braccini, violon solo et membre de l’Orchestre de Paris, et de Cyrille Lacrouts, violoncelle supersoliste de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, chaque note prendra une dimension nouvelle. Ce concert est une occasion unique d’entendre la virtuosité des musiciens résonner sous les voûtes séculaires de l’église.

Au programme de cette soirée, vous retrouverez un florilège d’œuvres emblématiques :

A. VIVALDI : Les célèbres Quatre Saisons , un véritable chef-d’œuvre de la musique baroque.

Les célèbres , un véritable chef-d’œuvre de la musique baroque. W.A. MOZART : Des extraits de la lumineuse Petite musique de nuit .

Des extraits de la lumineuse . J. MASSENET : La bouleversante Méditation de Thaïs .

La bouleversante . V. MONTI : Les rythmes enivrants de la Czardas.

Ce concert est une promesse de virtuosité et d’émotion, offrant un moment de grâce et de beauté dans un lieu chargé d’histoire. Ne manquez pas cette occasion unique de vous laisser transporter par la magie de la musique classique.

Infos Pratiques :

Date : Vendredi 15 août 2025 à 20h30

Lieu : Église Saint-Aubin, Toulouse

Placement : Libre (selon les catégories)

Tarifs : Catégorie 1 : 45 €

Catégorie 2 : 35 €

Catégorie 3 : 25 €

Tarif réduit : 15 € (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)

Réservations : Eglise St Aubin