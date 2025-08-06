« Comment Rater sa Vie Amoureuse » : Une Comédie Tendrement Chaotique à La Comédie de la Roseraie !

Toulouse, préparez-vous à rire de vos propres maladresses amoureuses ! La Comédie de la Roseraie vous invite à découvrir la pièce « Comment Rater sa Vie Amoureuse » du mercredi 6 au samedi 9 août 2025. Une comédie douce et pleine de tendresse sur l’art de vivre à deux… quand on adore être seul !

On a tous la chance de réussir en amour, mais avouons-le, parfois, il est tellement plus simple de rester seul. C’est l’histoire d’Alceste, un homme qui aime sa liberté et ne sait pas encore vraiment ce qu’il veut. Sa vie, bien organisée et solitaire, va être bouleversée par l’arrivée de Sophie, qui va doucement l’entraîner dans une relation.

L’amour, ce n’est jamais un long fleuve tranquille, surtout quand on n’est pas prêt. Mais pour la première fois, Alceste a décidé qu’il voulait réussir sa relation. Le spectateur est alors emporté dans un tourbillon de situations hilarantes et de moments touchants, se demandant si, cette fois, Alceste y parviendra.

Cette comédie explore avec brio les dilemmes du couple moderne, le besoin d’indépendance et le désir de partager sa vie. C’est un spectacle qui parle à toutes les générations, offrant une réflexion pleine d’humour sur la complexité d’être en couple quand on aime son petit confort de célibataire.

Infos Pratiques :

Dates : du mercredi 6 au samedi 9 août 2025 de 20h00 à 21h15 (sauf le vendredi à 21h)

Lieu : La Comédie de la Roseraie, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 20€

– Catégorie 2 : 16€

Réservations :

Le Comédie de la Roseraie