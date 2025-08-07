« Au Bain Zoé ! » : Un Plouf Magique et Musical au Théâtre de la Violette !

Toulouse, préparez-vous pour un spectacle rafraîchissant et enchanteur ! Le Théâtre de la Violette vous invite à plonger dans l’univers de « Au Bain Zoé ! », un spectacle pour le jeune public (de 9 mois à 7 ans) qui se tiendra du lundi 25 au vendredi 29 août 2025, avec deux représentations par jour à 10h45 et 16h30.
Zoé nous entraîne dans un véritable tourbillon de magie. En seulement 30 minutes, les tout-petits et leurs parents seront émerveillés par une série de surprises poétiques et ludiques :
- Coâââ coâââ ! Suivez Grigri la grenouille dans sa quête pour retrouver sa maison.
- Splash ! Des parapluies enchantés vous permettront de rester au sec.
- La la la ! Un grand show musical de salle de bains qui mettra de la joie dans les cœurs.
- Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres, pour un moment de pure féerie.
- … Et bien d’autres « glouglous » encore !
Ce spectacle est une occasion parfaite de partager un moment de douceur et de rire avec vos enfants. « Au Bain Zoé ! » est conçu pour stimuler leur imagination et les emmener dans un monde rempli de couleurs, de musique et de surprises.
Infos Pratiques :
Dates : Du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 à10h45 et 16h30
Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse
Public : De 9 mois à 7 ans
Durée : 30 minutes
Placement : Libre
Tarifs : Catégorie unique : 8 €
Tarif de groupe (à partir de 5 personnes) : 6 € par personne
Réservations : Théâtre de la Violette