jeudi , 7 août 2025

« Au Bain Zoé ! » : Un Plouf Magique et Musical au Théâtre de la Violette !

7 août 2025 Articles

Toulouse, préparez-vous pour un spectacle rafraîchissant et enchanteur ! Le Théâtre de la Violette vous invite à plonger dans l’univers de « Au Bain Zoé ! », un spectacle pour le jeune public (de 9 mois à 7 ans) qui se tiendra du lundi 25 au vendredi 29 août 2025, avec deux représentations par jour à 10h45 et 16h30.

Zoé nous entraîne dans un véritable tourbillon de magie. En seulement 30 minutes, les tout-petits et leurs parents seront émerveillés par une série de surprises poétiques et ludiques :

  • Coâââ coâââ ! Suivez Grigri la grenouille dans sa quête pour retrouver sa maison.
  • Splash ! Des parapluies enchantés vous permettront de rester au sec.
  • La la la ! Un grand show musical de salle de bains qui mettra de la joie dans les cœurs.
  • Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres, pour un moment de pure féerie.
  • … Et bien d’autres « glouglous » encore !

Ce spectacle est une occasion parfaite de partager un moment de douceur et de rire avec vos enfants. « Au Bain Zoé ! » est conçu pour stimuler leur imagination et les emmener dans un monde rempli de couleurs, de musique et de surprises.

 

Infos Pratiques :

Dates : Du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 à10h45 et 16h30
Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse
Public : De 9 mois à 7 ans
Durée : 30 minutes
Placement : Libre
Tarifs : Catégorie unique : 8 €
            Tarif de groupe (à partir de 5 personnes) : 6 € par personne
Réservations : Théâtre de la Violette

