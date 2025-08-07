« Au Bain Zoé ! » : Un Plouf Magique et Musical au Théâtre de la Violette !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous pour un spectacle rafraîchissant et enchanteur ! Le Théâtre de la Violette vous invite à plonger dans l’univers de « Au Bain Zoé ! », un spectacle pour le jeune public (de 9 mois à 7 ans) qui se tiendra du lundi 25 au vendredi 29 août 2025, avec deux représentations par jour à 10h45 et 16h30.

Zoé nous entraîne dans un véritable tourbillon de magie. En seulement 30 minutes, les tout-petits et leurs parents seront émerveillés par une série de surprises poétiques et ludiques :

Coâââ coâââ ! Suivez Grigri la grenouille dans sa quête pour retrouver sa maison.

Suivez Grigri la grenouille dans sa quête pour retrouver sa maison. Splash ! Des parapluies enchantés vous permettront de rester au sec.

Des parapluies enchantés vous permettront de rester au sec. La la la ! Un grand show musical de salle de bains qui mettra de la joie dans les cœurs.

Un grand show musical de salle de bains qui mettra de la joie dans les cœurs. Waaaouuu ! Des bulles de savon pas comme les autres, pour un moment de pure féerie.

Des bulles de savon pas comme les autres, pour un moment de pure féerie. … Et bien d’autres « glouglous » encore !

Ce spectacle est une occasion parfaite de partager un moment de douceur et de rire avec vos enfants. « Au Bain Zoé ! » est conçu pour stimuler leur imagination et les emmener dans un monde rempli de couleurs, de musique et de surprises.

Infos Pratiques :

Dates : Du lundi 25 au vendredi 29 août 2025 à10h45 et 16h30

Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse

Public : De 9 mois à 7 ans

Durée : 30 minutes

Placement : Libre

Tarifs : Catégorie unique : 8 €

Tarif de groupe (à partir de 5 personnes) : 6 € par personne

Réservations : Théâtre de la Violette