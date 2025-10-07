Basket : Le Toulouse BC en quête de victoire face à Val de Seine

Le Toulouse Basketball Club (TBC) vous donne rendez-vous pour la 6e journée de Nationale Masculine 1 (NM1) ! Le vendredi 17 octobre 2025 à 20h30, les Toulousains reçoivent Val de Seine Basket au Petit Palais des Sports de Toulouse pour une rencontre qui s’annonce cruciale.

Les enjeux : rompre la spirale et viser le haut de tableau

Ce match est capital pour le TBC. Après un début de saison difficile, les Toulousains cherchent à lancer véritablement leur championnat. Ils ont affiché un bon niveau offensif lors des premières journées (avec une moyenne de 85,5 points marqués), mais doivent impérativement transformer cette énergie en victoires. Face à Val de Seine, un promu vice-champion de France de NM2 l’an dernier et qui découvre la NM1, le TBC a l’occasion de décrocher un succès vital à domicile.

Pour rappel, l’objectif du club est clair : se classer parmi les sept premiers de la poule pour accéder au Groupe A lors de la seconde phase. Une victoire à la maison est donc indispensable pour éviter le bas de tableau et continuer à espérer une accession vers l’Élite 2 à moyen terme.

État des lieux et classement

Bien que les classements complets de la NM1 (qui compte 28 équipes réparties en deux poules de 14) soient en constante évolution, les premières journées donnent le ton.

Classement et situation (NM1 – Poule A ou B – Début de saison 2025/2026) :

Équipe Bilan (estimé) Situation Toulouse Basketball Club (TBC) 0 victoire – 4 défaites (après J4) Le TBC est en difficulté en ce début de saison. Val de Seine Basket Promu en NM1. L’équipe découvre le haut niveau de la division.

Points forts : Des joueurs comme Dennis Ona Embo (18 points par match en moyenne) et Louis Marnette (17,5 points et 5 passes) sont les fers de lance de l’attaque toulousaine.

: Des joueurs comme (18 points par match en moyenne) et (17,5 points et 5 passes) sont les fers de lance de l’attaque toulousaine. Le défi : L’équipe doit consolider sa défense, qui encaisse en moyenne 95 points par match.

Le public du Petit Palais des Sports est attendu nombreux pour pousser le TBC à la victoire et relancer sa saison !

Informations pratiques

Lieu : Petit Palais des Sports, Toulouse

Date et heure : Vendredi 17 octobre 2025 à 20h30

Tarif : Billets disponibles à la billetterie du club ou via les points de vente habituels.

Réservation : Il est conseillé de prendre ses places à l’avance pour ce match de la 6e journée de NM1.