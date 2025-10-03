vendredi , 3 octobre 2025

La Garona Cup : Grand retour de la régate d’aviron au cœur de Toulouse !

3 octobre 2025 Articles, Autres sports

Un spectacle nautique de prestige vous attend sur la Garonne ! La Garona Cup fait son grand retour à Toulouse le samedi 11 octobre 2025, transformant le centre-ville en un stade d’aviron exceptionnel. Rendez-vous au Port de la Daurade à partir de 14h00 pour assister à une régate palpitante.

Cette célèbre compétition d’aviron, unique en Europe par la mixité de ses équipages (composés autant de femmes que d’hommes), met à l’honneur les grandes écoles et les entreprises. Entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf, six équipages s’affronteront pour remporter la très convoitée Rame Rose et être couronnés « Roi de Garonne » pour un an.

Plus qu’un simple défi sportif, cet événement spectaculaire met en lumière les valeurs fortes de l’aviron, discipline olympique par excellence : le sentiment d’appartenance, l’effort collectif, et l’engagement. Venez nombreux encourager les plus beaux équipages toulousains et vibrer au rythme des rames, faisant de Toulouse une ville d’aviron à l’égal de Boston et de Londres !

 

Informations pratiques

Lieu : Port de la Daurade, Toulouse (la régate se déroule entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf).
Date et heure : Samedi 11 octobre 2025, à partir de 14h00.
Tarif : Accès libre et gratuit pour les spectateurs.

Venez vivre cet événement solidaire et sportif au cœur du vieux Toulouse !

