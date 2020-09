Clément Lanoue à la Comédie de Toulouse ce samedi

Partager Facebook

Après le succès national de son premier seul-en-scène « Cours d’amour, interdit aux hommes », Clément Lanoue revient sur les planches avec « J’hésite » ce samedi à la Comédie de Toulouse.

Dans ce deuxième opus, le snipper de la matinale de Virgin, aux côtés de Camille Combal pendant quelques années s’interroge. Miser tout sur le rouge au casino, prendre Allemand LV1, parier qu’il ne reprendrait aucun kilo après son régime Dukan… Ces mauvaises décisions, Clément les a toujours prises seul.

À 35 ans, pour la première fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être, l’irréparable… « Il hésite ». C’est pour cette raison qu’il va avoir besoin de vous pour se décider. Un one man show grand public et bienveillant sur le mariage, ses rituels universels, ses codes décalés, et surtout avec les personnages délirants que vous avez tous déjà rencontrés.

Tendre, drôle et décalé, ce spectacle fait escale à la Comédie de Toulouse, ce samedi 26 septembre, à 20h30.

Plus d’informations : http://www.lacomediedetoulouse.com/