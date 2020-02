« Les Hommes Viennent de Mars, les Femmes de Vénus » ce soir au Bascala !

Partager Facebook

Paul Dewandre présente le 3e numéro de sa saga théâtrale « Les Hommes Viennent de Mars, les Femmes de Vénus » ce mercredi 5 février au Bascala de Bruguières.

Le spectacle, devenu une véritable référence, a évolué avec la société, et s’inscrit plus que jamais dans l’air du temps.

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, Paul Dewandre prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour ! Et c’est précisément ce que viennent chercher les spectateurs.

C’est un fait, Paul Dewandre trouve les mots justes et donne envie d’y croire. Pour illustrer ses propos avec humour, il a fait appel au talent de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux « Guignols de l’info ». Entre émouvantes chansons sur le couple de Brel à Gainsbourg en passant par Souchon ou Stromae – et provocations amusantes de Gad Elmaleh, Cristina Cordula, Fabrice Lucchini ou Bernard Laporte, on rit, on prend de la distance, et on réalise que c’est parce que nous sommes tous différents que ça vaut le coup de s’aimer.

Mercredi 05 février 2020

Le Bascala Bruguières

