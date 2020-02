Concours – Gagnez vos places pour Les Cata Divas à l’Aria !

Partager Facebook

L’Aria de Cornebarrieu propose le spectacle les Cata Divas le vendredi 7 février prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Une séance de répétition musicale chaotique. Face au regard réprobateur de leur pianiste Jeanne, Céline la soprano, et Cécile la mezzo-soprano vont devoir mettre la rancœur de côté pour mener à bien un concert où la beauté de leur performance se mêlera vite aux règlements de compte cocasses et absurdes.

Les Cata Divas rassemblent l’humour et l’art lyrique en un spectacle et ouvrent la musique classique au plus grand nombre, grâce à une mise en scène originale. Les néophytes sont conquis, les connaisseurs enchantés ! À l’Aria, on parie que vous applaudirez des deux mains cette talentueuse équipe… Più forte !

Les Cata Divas

Vendredi 7 février 2020

Aria de Cornebarrieu

https://www.cornebarrieu.fr/portfolio-items/les-catas-divas/