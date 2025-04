« Les Fous Alliés », une comédie absurde et hilarante au Théâtre de la Violette de Toulouse!

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 avril 2025 à 20h00, le Théâtre de la Violette de Toulouse vous invite à découvrir « Les Fous Alliés », une comédie pince-sans-rire qui flirte avec l’absurde et le surréalisme.

Préparez-vous à une succession de face-à-face drôles et improbables, où l’égoïsme, la mauvaise foi, la lâcheté et l’hypocrisie des personnages atteignent des sommets ! Ce texte, en parodiant ces travers, nous renvoie avec humour à nos propres défauts dans nos relations avec les autres.

Pendant 1h10, les talentueux Hugo et Victor (interprétés par Vincent Cordier et Fabrice Pannetier, ou peut-être l’inverse !) vont se glisser avec une finesse remarquable dans la peau de seize personnages différents. Amis, mariés, notaire et client, collègues, patient et médecin, couple… ils vont échanger, s’affronter à partir de situations ordinaires, et progressivement basculer vers l’absurde, voire la folie la plus douce.

Laissez-vous surprendre par ce tour de force théâtral où l’humour noir côtoie le burlesque, et où le rire est la meilleure des armes pour déjouer nos propres « folies alliées ».

Infos Pratiques :

Date : jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 avril 2025 à 20h00

Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 11€

Réservations :

Théâtre de la Violette, Toulouse