Cette semaine au Théâtre du Grand Rond à Toulouse : Immersion sensorielle, théâtre d’objets et humour !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Grand Rond à Toulouse vous propose une semaine riche en découvertes artistiques, du 22 avril au 5 mai, avec une programmation variée pour tous les goûts !

Installation immersive : « Vrille » Du mardi 22 avril au lundi 5 mai 2025

Dès cette semaine, et jusqu’au 5 mai, l’espace accueil du Grand Rond se métamorphose avec l’installation photographique et sonore « Vrille », présentée dans le cadre du spectacle « Vu.vue ». Cette expérience sensorielle globale et enveloppante invite les spectateurices à une parenthèse introspective, où leurs propres sensibilités seront mises à l’honneur.

Théâtre d’objets et clown involontaire : « Vu.vue » Du jeudi 24 au samedi 26 avril 2025

Du jeudi 24 au samedi 26 avril, la compagnie Sacékripa vous présente « Vu.vue ». À la croisée du théâtre d’objet, du cirque miniature et du clown involontaire, ce solo met en scène un personnage méticuleux et ordonné à l’extrême. Dans ce spectacle sans parole, la tension monte progressivement jusqu’à un dérapage inévitable, suscitant autant le rire que l’émerveillement face aux micro-bricolages en direct. Un personnage attachant qui n’est pas sans rappeler nos propres excentricités.

Jeune Public : « Péronnille » Du mercredi 23 avril au vendredi 16 mai 2025

Dès ce mercredi 23 avril, et jusqu’au 16 mai, les plus jeunes (dès 5 ans) pourront découvrir la fabuleuse histoire de « Péronnille » avec la compagnie Dis Donc. Alice et Daphnée, deux sœurs, tentent de nous raconter l’épopée de Péronnille, chevalière et de son fidèle destrier, Destrier. À travers trois épreuves mêlant théâtre, clown et chanson, Péronnille part en quête de la réponse à une question universelle : « C’est quoi l’amour ? ». Un spectacle plein de fraîcheur et de poésie pour toute la famille.

Apéro-spectacles : Mr T. Comedy Club Du jeudi 24 au samedi 26 avril 2025

Pour vos fins de soirée conviviales, Monsieur Tristan revient avec son Mr T. Comedy Club du jeudi 24 au samedi 26 avril. Il accueillera chaque soir trois humoristes pour une heure de stand-up animée en musique. L’occasion idéale de découvrir de nouveaux talents et de partager un moment de rires avant de rentrer !

Ne manquez pas cette semaine riche et variée au Théâtre du Grand Rond !