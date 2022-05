Les fans choisissent la pochette et l’album de BigFlo & Oli

Partager Facebook

Les toulousains BigFlo & Oli proposent à leurs fans de choisir le nom et la pochette de leur futur album prévu pour le 24 juin 2022.

Quelques semaines après la découverte de leur retour avec Sacré Bordel, et leur clip tourné place du Capitole de Toulouse notamment, les toulousains sont de retour avec un nouveau concept. Leurs fans choisiront la pochette et le nom de leur nouvel album studio.

En précommande, on pourra choisir la pochette et le nom parmi plusieurs propositions. On recevra alors l’album de notre choix. Pour celui en magasin, et donc l’officiel, ce sera soumis au vote sur le site du groupe. Une vidéo vous explique le tout :