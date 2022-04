Vidéo : BigFlo et Oli dévoilent le clip de « Sacré Bordel »

Partager Facebook

Les toulousains BigFlo & Oli signent leur retour avec « Sacré Bordel ». Découvrez le clip tourné en partie à Toulouse, place du Capitole dans une cage en verre !

Le 22 mars dernier, les toulousains avaient surpris tout le monde avec un happening spectaculaire place du Capitole de Toulouse pour y tourner leur nouveau clip. Cela faisait deux ans qu’on avait pas de nouvelles de BigFlo & Oli si ce n’est à travers quelques événements ponctuels : l’annonce d’un festival, le lancement d’un label ou un passage par le tournage d’Astérix et Obélix, une apparition en mars aux concerts de 47Ter et Sexion d’assaut, et un passage dans Rendez vous en terre inconnue.

Sacré Bordel

Lundi, « Sacré bordel » est sur la toile. Les toulousains ont dévoilé le premier morceau de leur très attendu nouvel album. On avait eu droit à quelques punchlines sur les panneaux publicitaires de la ville rose, désormais on a le titre dans son intégralité. On les retrouve où on les avait laissé. Ils poursuivent leur aventure avec un titre dans la lignée de leur oeuvre. BigFlo & Oli évoquent la France, leurs racines et tout ce qui fait ce Sacré Bordel…soit ce qui compose leur ADN. D’ailleurs ce n’est pas la première fois qu’ils évoquent leur relation à leur pays dans une chanson. Un retour qui tombe la bonne semaine pour savoir ce qui fait la force de ce pays.

Dans leur clip, BigFlo & Oli ont installé leur studio dans un cube dans quatre lieux en France : Peyragudes, Toulouse, Lauzerte et Paris.

On vous laisse découvrir le nouveau son du duo toulousain qui est enfin de retour avec une tournée des festivals cet été, un nouvel album bien au chaud et tant de nouveautés dans les prochains mois.

Crédits : Boby