Les Championnats de France de Padel s’installent à Colomiers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Championnats de France de padel, organisés par la FFT, se dérouleront à Colomiers, près de Toulouse, du 22 au 24 septembre.

Cette 8e édition des Championnats de France de padel réunira au complexe 4Padel les meilleurs joueuses et joueurs français de la discipline. Au total, 32 paires féminines et 32 paires masculines seront en lice lors de cette compétition. Alix Collombon et Léa Godallier, ainsi que Bastien Blanqué et Thomas Leygue, tenants du titre, feront évidemment partie des favoris.

Les meilleures paires françaises de padel à Colomiers

Chez les dames, Alix Collombon et Léa Godallier (ligue Occitanie), qui viseront un troisième titre consécutif, seront une nouvelle fois les grandes favorites de ces championnats de France. Alix Collombon, la n° 1 française, tentera même de remporter un sixième titre après 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 ! Fiona Ligi et Laura Clergue, finalistes malheureuses l’an passé, tenteront de prendre leur revanche et de décrocher une première victoire dans cette épreuve.

Les paires composées de Jessica Ginier-Barbier et Lucile Pothier ainsi que de Wendy Barsotti et Elodie Invernon auront également une belle carte à jouer lors de ces championnats, tout comme les paires Marie Lefèvre – Mélanie Ros (ligue des Pays de la Loire) et Louise Bahurel – Mélissa Martin (Île-de-France).

Côté messieurs, Bastien Blanqué et Thomas Leygue remettront leur titre en jeu, mais la concurrence sera rude. Adrien Maigret et Benjamin Tison, à nouveau associés pour ces championnats de France, tenteront de remporter leur premier titre ensemble après deux défaites en finale lors des éditions 2018 et 2019. La paire Dylan Guichard – Jérémy Scatena sera également prétendante à la victoire finale lors de cette compétition.

Les finales diffusées en direct sur YouTube et Facebook

Les finales dames et messieurs, programmées le dimanche 24 septembre (à partir de 11 heures), seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube et la page facebook de la FFT. Ces championnats seront, par ailleurs, à suivre sur le site de la FFT : https://www.fft.fr/competition/padel/championnats-de-france-de-padel/championnats-de-france-de-padel-2023

Programme :

Jeudi 21 septembre

• Tirage au sort aux alentours de 17 heures

Vendredi 22 septembre

• Matinée : 16es de finale, à partir de 9 heures

• Après-midi : 8es de finale et matchs de classement

Samedi 23 septembre

• Matinée : quarts de finale et matchs de classement, à partir de 9 heures.

• Après-midi : demi-finales et matchs de classement

Dimanche 24 septembre

• À partir de 11 heures : finale dames, suivie de la finale messieurs.