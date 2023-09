La Petite, Acide, Les feuilles Mortes…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir les films « La Petite », « Acide », « Les Feuilles mortes », « Déserts » ou encore « Last Dance ».

La Petite de Guillaume Nicloux

Avec Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler

Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable

Acide de Just Philippot

Avec Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach

Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper.

Déserts de Faouzi Bensaïdi

Avec Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Rabii Benjhaile

Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca. Les deux pieds nickelés arpentent des villages lointains du grand sud marocain pour soutirer de l’argent à des familles surendettées

Les Feuilles mortes de Aki Kaurismäki

Avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur.

Last Dance ! de Delphine Lehericey

Avec François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot

Retraité contemplatif, Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au coeur d’une création de danse contemporaine.