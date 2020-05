Partager Facebook

Découvrez les bons plans du Petit Futé à 100km autour de Toulouse pendant le déconfinement.

Depuis le lundi 11 mai, notre horizon s’est élargi, notre rayon d’action agrandi jusqu’à 100 kilomètres. L’occasion rêvée de nous évader de notre ville, de partir à la découverte ou redécouverte de ses environs immédiats ou un peu plus éloignés, grâce à de petites balades à moins de 20 kms, de plus grandes entre 20 et 50 kms et des escapades de 50 à 100 kms.

Grâce à son équipe d’auteurs locaux, tous fins connaisseurs et amoureux de leur territoire, de votre territoire, Petit Futé s’est mis à l’ouvrage afin de vous proposer, à travers cette nouvelle collection «100 Kms autour de…» (guides exclusivement disponibles en version digitale mais gratuits) sa sélection testée et approuvée de villages au charme fou qui méritent le détour ; de monuments et de chefs d’oeuvre de notre patrimoine qui valent le coup d’oeil ; de lieux insolites et de sites naturels où il fait bon se promener tout en respectant les règles sanitaires et sociales en vigueur autour de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg ou bien encore Toulouse.

Petit Futé vous propose également de partir à la rencontre gourmande de producteurs amoureux de leur terroir qui nous attendent pour nous faire déguster toutes leurs spécialités (traiteurs, snacking, chocolatiers, etc.) sans oublier certaines enseignes propices à un shopping-souvenir (antiquaires, jardineries, etc.) et, comme il se doit, les principaux sites d’informations touristiques (office du tourisme, etc.).

L’ensemble de ces titres est disponibles gratuitement sur toutes les plate-formes de téléchargement et sur : http://www.ebookfute.com/opegratuite100kmautourde/?code=DPLECQ