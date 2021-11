Les Bodin’s présentent leur premier film à Toulouse !

Partager Facebook

Le duo comique Les Bodin’s sera présent au Gaumont Toulouse Wilson pour y présenter leur premier long métrage « Les Bodin’s en Thaïlande » ce lundi 15 novembre.

Depuis plusieurs années, le succès accompagne le duo sur les routes de France avec plus d’1,2 millions de spectateurs. Les Bodin’s s’attaquent désormais au grand écran. Mis en scène par Frédéric Forestier, Vincent Dubois et Jean-Christophe Fraiscinet prennent la route de la Thaïlande pour des aventures rocambolesques. Le film est prévu pour le 17 novembre mais dès lundi, rendez-vous au Gaumont Toulouse Wilson pour y voir le long métrage en présence du duo et en avant-première !