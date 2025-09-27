Les Allées Céramiques de Toulouse : un week-end d’art et d’échange

Avis aux amateurs d’art et de belles créations ! La 9e édition des Allées Céramiques de Toulouse se tient ce week-end sur les emblématiques Allées François Verdier. Curieux, amateurs et collectionneurs sont invités à venir déambuler à l’ombre des platanes, pour une immersion totale dans la céramique contemporaine.
Cet événement incontournable rassemble 50 céramistes et potiers, sélectionnés avec soin pour la diversité et l’excellence de leurs créations. Cette exposition-vente en plein air est une occasion unique de rencontrer ces professionnels passionnés, d’échanger sur leurs démarches artistiques, et de découvrir les secrets de leurs techniques. Un véritable moment de dialogue et de découverte vous attend.
Le marché propose également plusieurs espaces thématiques pour enrichir votre visite :
- La Petite Galerie : Un lieu intimiste pour poser un regard nouveau sur la céramique contemporaine.
- Le Café Céramique : Un espace gourmand où vous pourrez choisir une tasse ou un bol créé par un exposant pour y déguster votre thé ou café.
- Les Visites Accompagnées : Des visites guidées gratuites et conviviales pour dialoguer avec les potiers.
- L’Atelier Enfants : Un atelier d’initiation dédié aux plus jeunes (et aux plus grands !) pour s’essayer au travail de la terre.
- Le Bol de la Solidarité : Un espace caritatif où sont vendus des bols offerts par les exposants.
Informations pratiques
Lieu : Les Allées François Verdier, Toulouse
Date et heure : Ce week-end (samedi et dimanche). Horaires à consulter sur place, généralement de 10h à 19h.
Tarif : L’accès à l’événement et aux Visites Accompagnées est libre et gratuit. Les achats d’œuvres et les consommations au Café Céramique sont payants.
Venez célébrer la richesse de la céramique contemporaine et soutenir l’artisanat d’art !