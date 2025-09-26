vendredi , 26 septembre 2025

« Le Petit Prince sur la Glace » : un voyage féerique au Zénith de Toulouse

26 septembre 2025 Articles, Spectacles

Préparez-vous à un spectacle grandiose et poétique : « Le Petit Prince sur la Glace » s’installe au Zénith Toulouse Métropole le 27 octobre 2025 à 20h00. Le chef-d’œuvre intemporel d’Antoine de Saint-Exupéry est revisité dans une adaptation spectaculaire destinée à toute la famille.

Ce show unique est une véritable prouesse visuelle et artistique. Sur une scène entièrement glacée, le patinage artistique de haut niveau rencontre des acrobaties aériennes époustouflantes, des projections immersives et des costumes lumineux. Accompagnée d’une musique originale, cette aventure interstellaire transporte petits et grands à travers les planètes étonnantes, à la rencontre du Renard, de la Rose et de tous les personnages inoubliables. Une aventure émouvante et visuellement éblouissante, qui nous rappelle avec poésie que « l’essentiel est invisible pour les yeux ». Un rendez-vous féerique pour rêver, réfléchir et voir avec le cœur.

Informations pratiques

Lieu : Zénith Toulouse Métropole, 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Date et heure : Lundi 27 octobre 2025, à 20h00
Tarifs : De 19,90€ à 79€
Réservation : Zénith Toulouse Métropole

Ne manquez pas cette adaptation glacée qui promet d’enchanter toute la famille !

