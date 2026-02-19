Les 3T nous plongent dans les coulisses déjantées d’un parc d’attractions !

Le Café Théâtre des 3T frappe fort en ce printemps 2026 avec sa toute nouvelle création : « Un Monde Merveilleux ». Si vous avez toujours rêvé de savoir ce qui se cache derrière les sourires figés et les parades pailletées des parcs d’attractions « à l’américaine », cette comédie explosive est faite pour vous !

Une satire sociale dans la lignée des « Bronzés »

Oubliez la magie de façade, ici, on passe de l’autre côté du décor. « Un Monde Merveilleux » est une comédie généreuse et jubilatoire qui dépeint un univers où le chaos règne en maître. Entre satire sociale bien sentie et pur divertissement, le spectacle rappelle l’esprit culte des Bronzés : des personnages hauts en couleur, des situations absurdes et un rire qui naît de l’imprévu.

C’est une plongée immersive dans l’envers du décor, là où les mascottes enlèvent la tête, où les employés craquent et où l’adulte, face au délire ambiant, finit par retrouver son âme d’enfant (avec un poil de cynisme en plus !).

Pourquoi on parie sur ce succès ?

L’humour populaire : Un spectacle accessible, efficace et terriblement actuel.

Le cadre : Les coulisses d’un parc à thèmes offrent un terrain de jeu infini pour les gags.

L’énergie : On en ressort avec une pêche d’enfer et l’impression d’avoir fait un tour de grand huit émotionnel.

Calendrier des représentations

Sortez vos agendas, les premières dates sont déjà disponibles :

Vendredi 13 mars à 20h

Samedi 14 mars à 21h

Samedi 28 mars à 21h

Samedi 11 avril à 21h

Jeudi 23 avril à 20h

