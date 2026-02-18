Événement : Renan Luce fête les 20 ans de « Repenti » à Interference !

Partager Facebook

Twitter

C’est une annonce qui va faire plaisir aux amoureux de la chanson française. Le jeudi 5 novembre 2026, la salle Interference, à Balma, proche de Toulouse, aura l’honneur d’accueillir Renan Luce pour une soirée exceptionnelle. L’artiste repart sur les routes pour célébrer un anniversaire symbolique : les deux décennies de son premier album culte, Repenti.

Un pèlerinage musical : l’album rejoué dans l’ordre

Sorti en 2006, Repenti avait révélé au grand public des pépites comme La Lettre, Les Voisines ou encore le titre éponyme. Pour marquer le coup, Renan Luce propose un concept rare : rejouer les treize chansons du disque dans leur ordre original.

C’est une véritable invitation à remonter le temps. L’artiste voit ces retrouvailles comme une visite à de « vieilles amies », ces chansons-personnages qu’il a hâte de faire revivre sur scène. Une quête de celui qu’il était il y a vingt ans, entre tendresse pour le passé et plaisir de la scène actuelle.

« Prêt à se repentir de nouveau »

« On y pointera le petit coup de vieux qu’on a pris ici, l’affection que l’on garde là… » confie Renan Luce. Ce concert s’annonce comme une parenthèse intime, une série de petits court-métrages musicaux portés par sa plume si particulière, mélange de récits quotidiens et de poésie malicieuse.

Avec seulement vingt dates prévues pour cette tournée anniversaire, le passage par Toulouse (Interference) s’annonce comme l’un des rendez-vous musicaux les plus attendus de l’automne 2026.

Infos Pratiques