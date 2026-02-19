« Au-delà des écrans » : L’exposition solidaire d’Angelo Rachou pour la santé mentale

Partager Facebook

Twitter

Le jeudi 19 février 2026, l’établissement The Social Hub à Toulouse devient le théâtre d’un événement artistique et caritatif unique. À partir de 18h, l’étudiant et créateur de contenu Angelo Rachou inaugure son exposition photographique intitulée « Au-delà des écrans ». Un projet fort, qui mêle ancrage local et sensibilisation à la santé mentale.

Une mise en scène de nos pensées au cœur de Toulouse

À travers une série de clichés, Angelo Rachou se met en scène dans des lieux emblématiques de la Ville Rose. Assis à son poste de travail, il affiche sur sa table des messages universels, miroirs de nos réflexions intérieures.

L’objectif ? Matérialiser le contenu digital que nous consommons quotidiennement pour provoquer une pause. Dans le tumulte de la vie urbaine, l’exposition invite les visiteurs à se déconnecter du virtuel pour se reconnecter à la réalité et à leurs propres émotions.

Un défi solidaire : Record du monde et Hyrox

Plus qu’une simple exposition, « Au-delà des écrans » porte une ambition solidaire de grande envergure. Angelo Rachou s’est lancé un défi de taille : récolter plus de 5000 € au profit de la santé mentale mondiale via la vente de ses œuvres et des dons.

Ce montant, s’il est atteint, visera à dépasser un record du monde symbolique. Pour porter cet engagement jusqu’au bout, le jeune Toulousain et son binôme participeront à l’Hyrox de Toulouse le 22 mars prochain, où ils arboreront fièrement les couleurs de cette cagnotte solidaire.

Le programme du vernissage (19 février)

L’événement est gratuit et ouvert à tous (dans la limite de 250 places), offrant un moment de partage convivial :

18h00 : Ouverture de l’exposition et espace d’échanges.

Animations : Show de street workout spectaculaire par l’équipe TOUL’BARZ .

Tombola : Tentez de remporter l’une des œuvres de l’exposition.

20h00 : DJ Set pour la partie « VIP » (accessible aux partenaires et détenteurs d’un ticket de tombola).

Infos Pratiques