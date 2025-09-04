L’Envol des Pionniers : Une Fin d’Année Captivante entre Histoire, Événements et Magie de Noël !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à voyager dans le temps ! L’Envol des Pionniers à Toulouse Montaudran vous a concocté une fin d’année 2025 riche en événements et en animations. Petits et grands sont invités à célébrer l’histoire, l’élégance et la magie des pionniers de l’aviation, dans une ambiance conviviale et festive inspirée des années folles.

Du patrimoine aéronautique aux festivités de Noël, L’Envol des Pionniers propose un programme captivant pour les derniers mois de l’année. Découvrez les temps forts à ne pas manquer :

20 & 21 Septembre 2025 : Journées Européennes du Patrimoine

L’Envol des Pionniers ouvre ses portes gratuitement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. En plus d’un accès libre aux expositions, une programmation inédite autour du voyage et des sens vous attend :

Exposition et ateliers d’initiation à l’art du carnet de voyage.

d’initiation à l’art du carnet de voyage. Un atelier d’écriture sensoriel pour stimuler votre créativité.

pour stimuler votre créativité. Une ambiance musicale festive évoquant l’esprit vibrant des années folles.

évoquant l’esprit vibrant des années folles. Des rencontres avec les partenaires du musée.

22 & 23 Novembre 2025 : Festival « Des Étoiles & des Ailes »

L’Envol des Pionniers accueillera la 10ème édition du Festival « Des étoiles & des ailes ». Du 22 au 23 novembre, de 10h à 18h, le public pourra profiter d’une riche programmation adaptée à tous les âges :

Simulateurs de vol pour une immersion totale.

pour une immersion totale. Un pôle d’animations pour les plus petits : coloriage, maquillage, lectures…

: coloriage, maquillage, lectures… Un salon du livre et de la BD , un prix littéraire et des projections de films.

, un prix littéraire et des projections de films. Des rencontres et conférences pour les passionnés d’aéronautique.

pour les passionnés d’aéronautique. Des démonstrations de drones.

21 Décembre 2025 : Le Noël de L’Envol des Pionniers

Le dimanche 21 décembre, l’Envol des Pionniers ouvrira gratuitement ses portes de 10h à 18h pour une journée festive intitulée « Le Noël de L’Envol des Pionniers ». Après avoir rassemblé plus de 2400 personnes l’an passé, l’événement revient pour une immersion dans l’ambiance rétro des années 1920 à Toulouse. Le programme détaillé, mélangeant l’esprit de Noël à l’histoire des pionniers de l’aviation, sera bientôt dévoilé.

Tout au Long de l’Année…

Visite guidée de l’exposition événement « Air France, une histoire d’élégance » Une visite de 45 minutes pour découvrir les anecdotes qui ont marqué la compagnie, ses avions emblématiques et le rôle des premières hôtesses de l’air.

Une visite de 45 minutes pour découvrir les anecdotes qui ont marqué la compagnie, ses avions emblématiques et le rôle des premières hôtesses de l’air. L’atelier famille : Une enquête au cœur de l’Aéropostale Pour les familles (dès 6 ans), un atelier immersif permet de revivre la première traversée commerciale de l’Atlantique Sud, avec des défis ludiques comme trier le courrier en vitesse ou décrypter des messages en morse.

Informations Pratiques :

Lieu : L’Envol des Pionniers, 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse.

L’Envol des Pionniers, 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse. Pour rester informé : Suivez les événements sur le site officiel de l’Envol des Pionniers.

L’Envol des Pionniers, équipement de Toulouse Métropole, fait revivre cette aventure humaine qui a contribué à la naissance de l’aviation civile et a fait de Toulouse une capitale mondiale de l’aéronautique. Venez découvrir cette histoire passionnante et vivre des moments uniques en famille ou entre amis !