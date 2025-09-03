Le Théâtre du Grand Rond Dévoile sa Programmation 2025-2026 : Entre Créations Inédites et Spectacles percutants !

Toulouse, préparez-vous pour une nouvelle saison de théâtre riche en émotions et en découvertes ! Le Théâtre du Grand Rond, malgré les défis qu’il traverse, annonce une programmation 2025-2026 foisonnante, mêlant créations originales, spectacles poétiques et prises de position artistiques engagées. Découvrez les premiers rendez-vous de cette saison qui s’annonce vibrante !

Le Théâtre du Grand Rond, un lieu qui fait la part belle aux jeunes compagnies et aux écritures contemporaines, continue de faire preuve d’une résilience remarquable. C’est avec une ferveur intacte qu’il vous invite à découvrir une série de spectacles percutants, pour un public de tous âges.

Les Temps Forts de la Rentrée :

Du 3 au 5 septembre 2025 à 21h : « Eaux taries – Tableaux de pleureuses en période de sécheresse ». Cette pièce de théâtre explore les liens entre la sécheresse environnementale et la sécheresse émotionnelle, questionnant notre rapport à l’eau et aux émotions. Un spectacle poignant et d’actualité.

Du 10 au 20 septembre 2025, les mercredis et samedis à 15h : « Le Presque Petit Chaperon Rouge ». Une adaptation détonante du conte classique, à destination du jeune public (dès 5 ans). La compagnie remet en question les idées reçues avec, par exemple, un loup végétarien qui chante du jazz !

Du 10 au 20 septembre 2025 à 21h : « Le Cimetière des Éléphantes ». Un spectacle qui promet une plongée dans l'humour noir et les réflexions décalées, avec un titre qui intrigue.

Du 24 septembre au 11 octobre 2025, les mercredis et samedis à 15h : « Liuba ». Inspiré d'une histoire vraie, ce spectacle de poésie musicale et théâtrale s'adresse aux enfants dès 3 ans. Un moment délicat et émouvant.

Du 25 au 27 septembre 2025 à 21h : « Brûle Silence, On M'a Nommée IO ». Une création qui mêle théâtre, musique et performance pour explorer des thèmes forts.

Un Théâtre pour Tous les Publics :

La programmation du Théâtre du Grand Rond se distingue par sa diversité, allant des spectacles pour enfants aux pièces pour adultes, en passant par des événements musicaux et des performances originales. Le lieu propose régulièrement des représentations adaptées aux plus jeunes, avec des horaires spécifiques, et met un point d’honneur à explorer des sujets de société avec humour et finesse.

Malgré les difficultés financières évoquées par l’équipe, la passion et l’engagement du Théâtre du Grand Rond restent intacts. En allant voir un spectacle, vous soutenez non seulement la création locale, mais aussi un lieu essentiel du paysage culturel toulousain.

Informations pratiques :

Lieu : Théâtre du Grand Rond, Toulouse

Programme : Retrouvez la programmation complète et détaillée de la saison 2025-2026 sur le site officiel du Théâtre.

Tarifs : Les tarifs varient selon les spectacles (à partir de 8€ pour le jeune public, 15€ pour les tout public).

Réservations : Il est fortement conseillé de réserver vos places.

Ne manquez pas cette nouvelle saison qui promet de vous faire rire, réfléchir et vous émouvoir !