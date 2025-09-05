« Mania, the Abba Tribute » : Le Zénith de Toulouse se Transforme en Piste de Danse des Années 80 !

Toulouse, préparez-vous à remonter le temps ! Le Zénith Toulouse Métropole vous invite à une soirée disco et pailletée avec « Mania, the Abba Tribute » le mercredi 8 octobre 2025 à 20h00. Le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu au monde vous promet deux heures de pur bonheur et de tubes éternels !

Présenté par RICHARD WALTER PRODUCTIONS dans le cadre de sa série « LE CONCERT EXTRAORDINAIRE », « Mania » est une incarnation saisissante et plus vraie que nature du groupe mythique des années 80. L’ambiance est garantie !

Le spectacle est fidèle aux moindres détails : les instruments, les éclairages, les chorégraphies, les semelles compensées, les paillettes et les boules disco… tout est là, jusqu’à l’accent suédois, pour vous emporter directement dans l’univers d’ABBA.

Durant ce spectacle à couper le souffle, vous pourrez revivre, chanter et danser sur les plus grands succès du groupe : « Money Money Money », « Waterloo », « Gimme, Gimme, Gimme », « Dancing Queen », « SOS », et bien d’autres encore.

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Que vous soyez nostalgique des années disco ou simplement amateur de bonne musique, ce concert est un rendez-vous à ne pas manquer.

Informations pratiques :

Spectacle : « Mania, the Abba Tribute »

Date : Mercredi 8 octobre 2025

Heure : 20h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Tarifs : De 49 à 79 €

Réservations : Zénith Toulouse Métropole