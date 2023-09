L’Envol des Pionniers en mode rugby pour les Journées du Patrimoine

Partager Facebook

L’Envol des Pionniers propose un programme spécial et rugbystique pour les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre.

L’Envol des Pionniers participe une nouvelle fois aux Journées Européennes du Patrimoine qui fêtent leurs 40 ans cette année. Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, L’Envol des Pionniers accueille les visiteurs gratuitement et les invite à découvrir les lieux historiques des origines de l’aviation à Toulouse et de l’aventure humaine et technique du transport du courrier par les airs depuis Toulouse-Montaudran jusqu’à Santiago du Chili, il y a plus de 100 ans, à travers ses expositions et sa médiation vivante. A cette occasion, L’Envol des Pionniers présente une programmation inédite autour de rencontres, d’ateliers et d’animations originales.

Ces journées seront aussi l’occasion de découvrir, le dimanche 17 septembre, une reconstitution exceptionnelle d’un match de rugby des années 1920, pour être au diapason de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroule en parallèle.

Un voyage dans le temps pour un match de rugby

Le dimanche 17 septembre à partir de 14h30 sera un voyage exceptionnel dans le passé avec la reconstitution d’un match de rugby d’époque. A l’approche de la Coupe du monde de Rugby 2023 en France, L’Envol des Pionniers propose aux visiteurs de vivre une expérience inédite et nostalgique.

Sur le champ d’aviation devant L’Envol des Pionniers, « l’équipe Breguet » affrontera « l’équipe Latécoère ». Les joueurs seront costumés avec de vraies tenues d’époque, paraderont en musique et joueront avec un ballon de rugby vintage dans les règles de l’époque. Les spectateurs sont invités à se costumer avec des tenues des années 1920 pour clôturer ces Journées Européennes du Patrimoine.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 10h00 à 18h00

L’Envol des pionniers l 6 rue Jacqueline Auriol à Toulouse

> Match de rugby des années 1920 uniquement le 17 septembre 2022 à 15h00