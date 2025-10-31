L’ENQUÊTE FANTASTIQUE : JULES VERNE ET CONAN DOYLE S’UNISSENT DANS « LES AVENTURIERS DE MINUIT » !

Retrouvez le duo le plus improbable de l’histoire du théâtre pour une nouvelle comédie policière exceptionnelle à L’Aria (Cornebarrieu) les 15 et 16 novembre 2025 !

Vous les avez acclamés dans « Le cercle de Whitechapel » et « Les voyageurs du crime » : la Compagnie du Renard Argenté revient avec un tout nouvel opus, très attendu, qui réunit sur scène deux des plus grands esprits de la littérature : Arthur Conan Doyle et Jules Verne !

L’histoire nous plonge en 1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, fatigué de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, son chemin croise celui d’une jeune femme venue lui demander de l’aide pour sauver son frère. Démarre alors une enquête inattendue, portée par l’insistance d’un visiteur français : Jules Verne, qui rêve de vivre de « vraies » aventures avant qu’il ne soit trop tard !

Frissons, Rires et Humour So British

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

Retrouvez les ingrédients qui ont fait le succès des précédents spectacles : des personnages multi-facettes et un humour à la sauce anglaise au service d’une intrigue palpitante et pleine de rebondissements. Une comédie policière qui vous tiendra en haleine et vous laissera, comme toujours, sans voix !

Informations Pratiques & Réservation