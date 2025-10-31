RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL : KEVIN SEDDIKI & JEAN-LOUIS MATINIER (GUITARE & ACCORDÉON) À TOULOUSE !

Pour sa 8ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, en compagnie de deux maîtres de l’improvisation, le vendredi 21 novembre 2025 à la Salle du Sénéchal.

Le festival Toulouse Guitare célèbre cette année encore les cordes et l’excellence, en accueillant un duo dont la rencontre est une ode à l’ouverture musicale : le guitariste Kevin Seddiki et l’accordéoniste virtuose Jean-Louis Matinier.

Quel heureux mélange que la guitare et l’accordéon lorsque l’on trouve deux improvisateurs de ce calibre ! C’est dans leur univers sonore unique que les artistes vous emmèneront, au travers de leurs arrangements subtils, compositions originales et improvisations inspirées.

Leur terrain de jeu est vaste, très vaste : il s’inspire librement de la musique classique, de la chanson populaire et du jazz. Attendez-vous à une « musique de chambre cosmopolite », empreinte de délicatesse et de contrastes.

Les Jeunes Talents en Première Partie

Fidèle à sa mission de promotion et de soutien à la scène locale, le festival mettra les projecteurs sur la relève !

La première partie du concert sera assurée par de jeunes guitaristes talentueux de la région. L’occasion de découvrir les héritiers de demain avant de se laisser emporter par le dialogue magistral entre Seddiki et Matinier.

Retrouvez toutes les informations pratiques, ainsi que le programme complet de la 8ᵉ saison, sur le site internet de Toulouse Guitare.

Informations Pratiques & Réservation