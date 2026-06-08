L’édition « Quartiers d’été » dévoile sa programmation musicale et patrimoniale à Toulouse

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Cet été, les mélomanes et les amoureux du patrimoine toulousain ont rendez-vous avec la nouvelle édition de « Quartiers d’été ». Du 15 juillet au 19 septembre 2026, cet événement culturel incontournable investit les édifices religieux les plus prestigieux de la Ville Rose pour une série de concerts, de récitals et de découvertes autour de l’orgue et du chant choral. La majorité des événements est proposée gratuitement, rendant la musique classique accessible à tous.

Un voyage musical entre tradition et modernité

L’édition « Quartiers d’été » a été pensée pour mettre en valeur à la fois l’acoustique exceptionnelle du patrimoine toulousain et la richesse du répertoire de l’orgue, qu’il soit classique, contemporain ou accompagné de dispositifs électroniques.

Du Temple du Salin à la majestueuse Basilique Saint-Sernin, en passant par l’Église du Gesú et l’Église Saint-Nicolas, chaque lieu proposera une expérience unique. Que vous soyez connaisseur ou simplement curieux, cette programmation estivale offre un magnifique voyage sonore pour redécouvrir Toulouse sous un autre angle.

📅 La Programmation Complète de « Quartiers d’été » 2026

🌞 Juillet : Chœurs, patrimoine et expérimentations

Mercredi 15 juillet à 19h00 – Temple du Salin

Concert : « An English Journey »

Une soirée exceptionnelle avec le Chœur de l’académie d’été des Éléments, sous la direction de Joël Suhubiette , accompagné par Yves Rechsteiner à l’orgue. (En partenariat avec Les Éléments-Centre d’art vocal).

Tarifs : Entrée 10€ / 15€ (Gratuit pour les moins de 18 ans). Billetterie à venir.

Samedi 18 juillet – Église de Saint-Nicolas

Visites concertantes

Deux sessions (10h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30) pour une immersion musicale avec l’organiste Baptiste Genniaux . (En partenariat avec l’Espace Patrimoine).

Tarif : Gratuit (sur réservation au 05 36 25 23 12 ou via le site de l’Espace Patrimoine).

Samedi 18 juillet à 11h00 – Église du Gesú

Sortie de résidence : « Sound Rebellion • Sound event #9 »

Une rencontre fascinante entre la tradition et l’innovation avec Michele del Prete (dispositif électronique) et un quatuor d’organistes talentueux : Elisabeth Hubmann , Giulio Tosti et Adrian Foster . Ils joueront sur l’orgue de tribune, l’orgue mobile l’Explorateur, l’organetto et des orgues pédagogiques.

Tarif : Entrée gratuite.

🌻 Août : Des rendez-vous majestueux à Saint-Sernin

Mercredi 19 août à 18h00 – Basilique Saint-Sernin

« Raconte moi l’orgue » • Petite histoire en musique & mots

Une approche poétique et pédagogique menée par la récitante Louise Morel et sublimée par Stan Théodas à l’orgue.

Tarif : Entrée gratuite.

Jeudi 20 août à 18h00 – Basilique Saint-Sernin

Récital d’orgue

L’occasion de profiter de toute la puissance de l’orgue de la Basilique, sous les doigts experts de Stan Théodas .

Tarif : Entrée gratuite.

🍂 Septembre : Clôture lors des Journées Européennes du Patrimoine

L’Église du Gesú ouvrira grand ses portes le samedi 19 septembre pour une journée d’immersion totale, mêlant visites libres, instants musicaux et découverte de l’instrument.

Programme du Matin :

10h00 – 13h00 : Visite libre de l’église.

10h30 – 12h00 : Parcours musical intimiste avec Baptiste Genniaux .

12h00 – 12h30 : Instant musical avec l’organiste Barbara Cornet.

Programme de l’Après-midi :