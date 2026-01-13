Holiday on Ice : Le nouveau spectacle « HORIZONS » s’installe au Zénith de Toulouse !

Préparez-vous à un voyage spectaculaire au-delà du réel. Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026, le mythique spectacle sur glace Holiday on Ice pose ses valises au Zénith Toulouse Métropole pour présenter sa toute dernière création : HORIZONS.

Plus qu’un simple ballet sur glace, ce nouveau show invite les spectateurs à s’interroger sur ce qui se cache au-delà des apparences et de notre champ de vision. Une exploration poétique et visuelle qui promet de repousser les limites du genre.

Une immersion dans une cité imaginaire et fantasque

Le spectacle se déroule dans un décor incroyable : une ville imaginaire, entièrement mobile, qui se transforme au gré des tableaux. HORIZONS vous plonge au cœur de cet univers urbain fascinant pour vous en dévoiler les lieux secrets, les rites et les habitants les plus originaux.

La modernité est au centre de cette mise en scène, avec pour la première fois une innovation majeure : l’arrivée de spécialistes du Parkour sur la glace. Cette fusion entre le patinage artistique de haut niveau et les acrobaties urbaines apporte une énergie frénétique et surprenante à l’ensemble.

« C’est une magnifique leçon de vie et d’urbanité. En regardant par-delà l’horizon, on découvre les beautés du monde et l’importance du respect de l’autre. »

40 artistes de classe mondiale sur scène

Pour porter cette fresque urbaine, Holiday on Ice a réuni 40 des meilleurs patineurs et artistes au monde. Entre prouesses techniques, costumes éblouissants et scénographie mobile, HORIZONS redéfinit les standards du spectacle sur glace pour offrir une expérience familiale inoubliable.

Calendrier des représentations à Toulouse

Vendredi 6 mars 2026 : 20h00

Samedi 7 mars 2026 : 14h00 et 17h30

Dimanche 8 mars 2026 : 15h00

