Le Zénith de Toulouse lance un appel à candidature pour des projets artistiques 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Et si vous vous exposez au Zénith de Toulouse ? La salle lance un vaste appel à candidature pour plusieurs projets artistiques pour embellir ce lieu durant la saison 2022/2023.

Le Zénith Toulouse Métropole accueille depuis plus de 20 ans les tournées incontournables de musiques populaires et actuelles. Sa capacité d’accueil de 11 000 personnes le positionne comme la salle de spectacle la plus attractive de la région toulousaine ainsi que l’une des plus grandes de France.

La société Colling et Cie a été choisie en 2017 par Toulouse Métropole pour exploiter le Zénith de Toulouse. Dans le cadre de son offre, la société s’est engagée à créer un compte de soutien qui consiste à financer des interventions artistiques qui ont lieu au Zénith tout au long de la saison.

Avec ce compte de soutien, le Zénith souhaite créer du lien avec le tissu local pour promouvoir les expressions artistiques dans leur diversité, en lien avec l’identité de la salle, au cœur du hall public.

DES PROJETS ARTISTIQUES VARIÉS

Afin de promouvoir le travail d’artistes régionaux reconnus ou émergents auprès de son public, le Zenith a depuis 2018 dédié des espaces dans le hall pour accueillir, une fois par an, une fresque murale, une exposition photographique, et produit des gobelets écoresponsables collectors. Dans

le cadre des appels à projets, les artistes sont invités à proposer des œuvres témoignant de l’univers qu’ils associent au Zénith et à son activité.

Les appels à candidatures concernent :

– Fresque murale (réalisation en septembre 2022)

– Exposition photographique (programmée au printemps 2023)

– Visuels gobelets écoresponsables (tirages en série limitée en septembre 2022 puis en février 2023)

DES ARTISTES RÉGIONAUX DE TOUS HORIZONS

Afin de favoriser la diversité des esthétiques, les différents appels à candidatures sont ouverts aux artistes professionnels(elles) (d’Occitanie et des départements limitrophes) d’horizons divers : street artiste, illustrateur et illustratrice, peintre, tatoueur et tatoueuse, photographe… Quels artistes succèderont à Mondé, Reso, Pyrate, Julien Soone, Citizen Jif, Philippe-Gérard Dupuy et Julia Forma ?

Les détails des trois appels à candidatures ainsi que les critères de sélection et les modalités de participation sont consultables sur notre site : https://zenith-toulousemetropole.com/zenith.html

Les artistes ou collectif d’artistes peuvent candidater jusqu’au mardi 21 juin 2022 à l’adresse suivante : [email protected]