Le youtubeur Axolot ce vendredi à la Fnac Toulouse

Patrick Baud, youtubeur connu sous le nom d’Axolot, sera présent pour une séance de dédicaces à la Fnac Toulouse Wilson.

Après le succès de Terre secrète, Lieux secrets et Nature secrète, dédiés aux merveilles insolites du monde, Patrick Baud dévoile son nouvel ouvrage France secrète – Merveilles insolites (éd. Dunod). À travers ce livre, Patrick Baud, créateur de la chaîne YouTube Axolot, emmène ses lecteurs à la découverte de cent lieux en France, étranges et souvent méconnus.

Patrick Baud est auteur, animateur et vidéaste. Depuis plusieurs années, il partage sa passion pour les histoires extraordinaires, les merveilles et les curiosités du monde à travers divers supports : radio, web, livres, bandes dessinées, conférences, vidéos… Sa chaîne YouTube « Axolot », créée en 2013, compte aujourd’hui plus de 600 000 abonnés.

Patrick Baud sera donc à la FNAC de Toulouse ce vendredi 18 mars à 17h30 pour une rencontre.

Infos : https://www.fnac.com/Toulouse-Wilson/Fnac-Toulouse-Wilson/cl55/w-4