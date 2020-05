Le Waterrugby, le rugby sur la Garonne revient à Toulouse

Partager Facebook

La deuxième édition du WaterRugby aura lieu du 11 au 13 septembre sur la Garonne au coeur de la ville de Toulouse. Des légendes de l’ovalie seront au rendez-vous pour se jeter à l’eau.

À l’heure où les incertitudes planent sur la reprise de la pratique du rugby professionnel, suite à l’épidémie de COVID-19, le Waterugby Sud de France programme d’ores et déjà sa deuxième édition au cœur de la ville de Toulouse du 11 au 13 septembre 2020. L’organisateur et ancien membre du XV de France Yann Delaigue et de nombreux anciens internationaux, tels que Thierry Dusautoir, Vincent Clerc, Dimitri Yachvili, s’affronteront sur un terrain flottant sur la Garonne. Rendez-vous, quai de la Daurade, pour assister à 3 jours de spectacle, « d’essais-plongeons » et pour rencontrer les stars du rugby dans le village de l’événement.

DU RUGBY SUR L’EAU : UNIQUE AU MONDE !

Sur la barge flottante de 40x35m recouverte de pelouse synthétique, plus de 30 anciennes gloires du rugby feront le spectacle. Christian Califano, Aurélien Rougerie, Thomas Castaignède, Fabien Pelous, Serge Betsen, Christian Labit, Émile Ntamack et bien d’autres, tous anciens internationaux, disputeront un tournoi inédit sur ce terrain de jeu délimité par l’eau !

Entre chisteras, passes vissées et crochets dévastateurs, les rugbymen doivent adapter leur jeu pour ne pas se retrouver trop vite poussés dans la Garonne !

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT ET POUR TOUS PUBLICS

Le WateRugby Sud de France est un événement destiné à tous les publics ! Un tournoi amateur mixte et des initiations pour les enfants offriront à chacun la chance de s’essayer à ce sport unique.

Durant les 3 jours de l’événement, le village officiel, situé juste à côté du terrain et composé des tentes partenaires, proposera de nombreuses animations : des jeux, des expositions, des séances de dédicaces avec les joueurs internationaux, etc. Des food-trucks et une buvette permettront aux petits et aux grands de se restaurer. Un écran géant sera également installé au cœur du village pour ne pas rater une seule minute des matchs.