Le village de la Mobilité ce vendredi à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jusqu’au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité est de retour à Toulouse pour mettre en avant les modes de déplacement doux et alternatifs.Rendez-vous vendredi Square Charles de Gaulle pour le village de la mobilité.

Nouvelle édition de la semaine de la mobilité qui a pour objectif de vous faire préférer les modes de déplacement doux et alternatifs. Dans un contexte où le mouvement est de plus en plus important, notamment dans les grandes villes, ce rendez-vous éclaire sur les nouveaux moyens pour une mobilité plus responsables. Au programme, des démonstrations, des expos, des animations et surtout le village de la mobilité sur le Square Charles de Gaulle le vendredi 18 septembre 2020.

Aller sur le stand de Toulouse Métropole pour :

connaître les aménagements vélo provisoires mis en place durant le confinement, les aides à l’achat d’un vélo électrique, comprendre le stationnement gratuit dans des parcs en ouvrage

comprendre les règles de partage de l’espace public

s’informer sur le déploiement de bornes de charges pour les voitures électriques sur le territoire de Toulouse Métropole et sur le projet COMMUTE

récupérer de la documentation sur les temps de trajets à pieds en centre-ville toulousain, les Balade nature, les pistes cyclables, la sécurité routière…



Trouver sur le stand Tisséo Voyageurs :

toutes les infos sur l’offre de transport, les dessertes locales, les informations tarifaires, les applications smartphones : Pass Easy et Ticket Easy , Clubéo : le programme de fidélité etc …

et tentez de gagner un vélo pliable de la marque Strida (exposé sur le stand) grâce à un tirage au sort

Sur le stand VélôToulouse :

s’informer sur toutes les offres VélÔToulouse, le réseau cyclable de la Métropole, diffusion de plans des stations VélÔToulouse, conseils sur la pratique du vélo

jouer pour gagner des abonnements gratuits à VélÔToulouse

essayer un VélÔToulouse avec la Police Municipale

voire tenter un pédalage en tandem VélÔToulouse



S’informer sur le stand SNCF :

sur la campagne « #Restonsvigilants

sur l’actu SNCF Voyageurs (TER) du moment : promotion sur les abonnements train + we dès 1€ en septembre dans toute l’Occitanie

Trouver sur le stand Région Occitanie :

la présentation du réseau de transport régional liO (trains et autocars)

la nouvelle tarification à 2€ sur le réseau autocars liO

des infos sur les nouveautés de la rentrée (achat de titres via l’appli mobile ou par SMS, …)

faire un Quizz sur le transport régional liO pour gagner des goodies



Sur le stand Maison du Vélo :

récupérer de la documentation et des conseils individualisés

jouer à la « balance climatique » pour faire écho au thème annuel sur la qualité de l’air

essayer différents type de vélos

Plus d’informations : https://www.toulouse-metropole.fr/-/semaine-europeenne-de-la-mobilite

La ville de Blama joue aussi le jeu avec une matinée d’information le samedi 19 septembre sur le marché de plein vent avenue des Mimosas. Mondonvlille propose un autre événement.

Pour en savoir plus : https://mobilityweek.eu/home/