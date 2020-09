Des Tapas cette semaine au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Du 8 au 12 septembre, la compagnie Carnage productions présentera « Les Tapas » au Théâtre du Grand Rond.

Les Tapas, c’est un couple bien assorti avec vue sur l’autoroute, un petit goût de popcorn et d’amuse-gueules burlesques. Mais surtout un petit goût de reviens-y … Ils nous entraînent entre Vannes et Lourdes, et surtout au croisement des deux pour un « trip » forain unique.

Si vous êtes amateur de grands spectacles et que votre route n’a jamais croisé celle des Tapas, il faut bien vite réparer ce manquement à votre curriculum vitae. Dans le plus grand respect de la grande tradition du burlesque, nos « bons bougres mal dégrossis » (il/elle se qualifient comme ça, hein, on se permettrait pas) nous proposent un cabaret muet aux multiples numéros et réussissent parfois – dans un instant de grâce – à ne pas rater.

Au programme des festivités : grande illusion avec petits riens, lancer de tournevis sur cible vivante, air (dé)comprimé, bouffées d’oxygène, sans parler des boules à facettes et des petits bricolages musicaux. Bérengère Déméautis et Jérôme Jolicart, piliers de Carnage, nous offrent ici une variation qu’on en prend plein les yeux, mais également une vraie performance de comédiens et de quoi rire dans sa tête pendant quelques bonnes semaines.

Les Tapas

Du 8 au 12 septembre 2020

Le Grand Rond

Tel 05 61 62 14 85