Le Toulouse Olympique continue sa série à Whitehaven

Le Toulouse Olympique a remporté ce dimanche (01/03) sur la pelouse de Whitehaven une quatrième victoire en autant de matchs (4-40), le deuxième succès consécutif à l’extérieur. Idéal avant de retrouver Ernest Wallon samedi (07/03).

Pourtant, cette rencontre sur les côtes Nord-Ouest anglaises avait tout d’un piège : un terrain très gras, un promu qui n’a pas encore gagné comme adversaire et un groupe privé de plusieurs titulaires, blessés ou suspendus (MIKA, WHITE, HANSEN…) avant et pendant le match. L e TO a parfaitement maîtrisé son sujet, grâce à une défense impeccable et une attaque tout feu tout flamme. Et ce malgré les ajustements que Sylvain HOULES s’est vu contraint d’opérer au cours de la partie, suite aux sorties de Mark KHEIRALLAH (cuisse), Junior VAIVAI (épaule) et Jy HITCHCOX (crampes). Mention spéciale à ce dernier qui a pu tout de même ouvrir son compteur sous les couleurs bleues et blanches avec un triplé.

Les deux points en poche, les Olympiens vont maintenant devoir se remettre sur pied pour enchaîner avec la réception de Batley, ce samedi 7 mars, au stade Ernest-Wallon. Coup d’envoi à 18h.