Bertrand Belin en concert à Toulouse 

Bertrand Belin aime se jouer de la complexité et de la simplicité, à croiser littérature et pêche au gros. L’élégance qui le caractérise ne doit pas faire oublier le talent d’écriture du chanteur. Chaque note et chaque mot ont un sens. Parce qu’il s’intéresse à tous les arts, il conçoit ses spectacles pour donner à voir et à entendre. Il présentera Tambour Vision, un album confectionné dans le home studio de Bertrand Belin, en banlieue parisienne, de janvier à octobre 2021.

Bertrand Belin se présentera sur la scène du Bikini ce vendredi 24 novembre !

Infos : lebikini.com