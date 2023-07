Le Toulouse Olympique accueille les  Keighley Cougars

Partager Facebook

Nouvelle journée de championnat pour le TO XIII avec la réception des Keighley Cougars au Stade Ernest Wallon ce samedi.

Après un week-end de pause, les Olympiens sont de retour sur leur pelouse d’Ernest Wallon. Ce samedi 29 juillet, les Bleus & Blancs reçoivent les Cougars de Keighley, ambitieux promu de l’échelon inférieur (la League One), pour le compte de la 20e journée de Championship. Coup d’envoi 18h.

Après avoir retrouvé leur deuxième place face à Batley, les hommes de Sylvain HOULES doivent confirmer pour recréer une dynamique positive et conserver leur position au classement. Côté Cougars, avec seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs, le promu de League One voudra s’imposer sur la pelouse d’Ernest Wallon pour prendre une longueur d’avance sur les concurrents directs pour le maintien en Championship.

Dans l’histoire, avantage côté Français, avec 7 victoires pour 1 match nul et 2 défaites. Le dernier revers pour les Olympiens remonte à l’année 2011 avec une défaite 16 à 10 à l’extérieur. Lors de leur dernière confrontation lors de la phase aller, les Toulousains avaient pris le meilleur sur les Cougars, 6-34.

Des retours importants !

Le groupe enregistre les retours du deuxième ligne Dom PEYROUX, qui revient d’une blessure à la cuisse contractée face à Sheffield en juin dernier, ainsi que de son meilleur marqueur Guy ARMITAGE, lui aussi touché à la cuisse lors du déplacement à Londres le 8 juillet. Ces rentrées dans le groupe remplacent numériquement Eloi PELISSIER, venant d’être papa, et Matthieu LAGUERRE. On relève uniquement des absences de longues durées, Reubenn RENNIE (tendon d’Achille) et Olly ASHALL-BOTT (genou) qui restent indisponibles.