Le Toulouse Kizomba Festival Fait son Grand Retour au Bascala du 10 au 13 Octobre 2025 !

Toulouse, préparez-vous pour un week-end de danse exceptionnel ! Le Toulouse Kizomba Festival (TKF) revient pour une édition 2025 qui s’annonce riche et intense, du vendredi 10 au lundi 13 octobre au Bascala. TKF 2025 promet une immersion totale dans les cultures de la danse, entre workshops, shows, et fêtes qui dureront jusqu’à l’aube !

Le TKF est bien plus qu’un festival de danse ; c’est un véritable voyage musical et humain. Préparez-vous à trois jours de partage, de fous rires et de rencontres, où la convivialité est le maître mot. Le festival célèbre la kizomba, l’urbankiz, la semba, le kompa, le tarraxo, et bien d’autres styles afro, avec une sélection d’artistes de renom.

Un Programme de Folie pour Tous les Danseurs

Soirées jusqu’à 6h du matin : Trois soirées et trois sociales sont prévues pour les danseurs infatigables.

Trois soirées et trois sociales sont prévues pour les danseurs infatigables. Deux salles, deux ambiances : La salle principale sera dédiée à la kizomba, urbankiz et tarraxo , tandis que la salle du lac fera la part belle à la kizomba authentique, semba et kompa . Une sociale en extérieur sera également proposée pour profiter du cadre du Bascala.

La salle principale sera dédiée à la , tandis que la salle du lac fera la part belle à la . Une sociale en extérieur sera également proposée pour profiter du cadre du Bascala. Showcase exceptionnel : Ne manquez pas la performance unique d’ ELJI BEATZKILLA et JENNIFER DIAS le samedi 11 octobre !

Ne manquez pas la performance unique d’ le samedi 11 octobre ! 100 Taxis danseurs : Des danseurs expérimentés seront présents pour vous inviter à danser et vous guider.

Convivialité et Logistique au Rendez-vous

Pour garantir une expérience parfaite, le festival met tout en œuvre pour votre confort :

Des navettes gratuites circuleront toutes les 15 minutes entre le festival et les hôtels partenaires.

circuleront toutes les 15 minutes entre le festival et les hôtels partenaires. Un accueil chaleureux vous attend pour vous faire vivre pleinement l’expérience TKF.

N’attendez pas qu’on vous raconte cette aventure, venez la vivre !

Infos Pratiques :

Événement : Toulouse Kizomba Festival 2025 (TKF)

Dates : Du vendredi 10 au lundi 13 octobre 2025

Horaires : De 17h00 à 6h00

Lieu : Le Bascala, 12 Rue de la Briqueterie, 31150 Bruguières (près de Toulouse)

Vestiaire : Obligatoire (2€ pour les sacs de chaussures de danse autorisés la journée)

Billetterie : Toulouse Kizomba Festival