Le FIFIGROT Fait son Grand Retour à Toulouse : Préparez-vous pour une Semaine de Cinéma Grotesque et Festif !

Toulouse, l’événement le plus barré de la rentrée est de retour ! Le Festival International du Film Grolandais de Toulouse (FIFIGROT) vous donne rendez-vous du lundi 15 au dimanche 21 septembre 2025. Préparez-vous à une semaine de cinéma décalé, de satires sociales et d’humour déjanté !

Le FIFIGROT n’est pas un festival comme les autres. Il vous propose de découvrir des dizaines de films en avant-première, rares ou inédits, véritables pépites de l’esprit grolandais. Une sélection audacieuse qui promet de vous surprendre, de vous faire rire et de vous faire réfléchir.

Un Festival aux Multiples Facettes

Au-delà de la compétition officielle, le festival explore des sections thématiques cultes comme Gro Zical ou Gro l’Art, et en introduit de nouvelles comme « À la masse » et « Pays imaginaires ». Vous aurez également droit à des hommages à des réalisateurs singuliers, des soirées spéciales et des ciné-bistrots, le tout dans une ambiance inimitable.

Le village du festival, en plein cœur de Toulouse, s’installera au Port Viguerie et sera ouvert tous les jours. C’est le lieu idéal pour se retrouver, échanger, boire un verre et profiter des spectacles, des performances, du théâtre, des concerts, des expositions et des rencontres littéraires qui accompagneront les projections.

Ne manquez pas ce rendez-vous unique qui célèbre le cinéma sous un angle résolument différent !

Informations pratiques :

Événement : Festival International du Film Grolandais de Toulouse (FIFIGROT)

Dates : Du lundi 15 au dimanche 21 septembre 2025

Lieu : Divers lieux à Toulouse, avec le village du festival au Port Viguerie.

Programme : Films en avant-première, compétitions, concerts, expositions, etc.

Billetterie : FIFIGROT