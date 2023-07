Le Toulouse FC recevra l’AS ROMA début août

Partager Facebook

Le summer tour du Toulouse FC est enfin connu pour les supporters. Six matchs pour arriver en forme lors de la première journée de Ligue 1. A noter, la réception de l’AS ROMA le 6 aout au Stadium de Toulouse.

Tout se met en place sur les bords de la Garonne pour préparer au mieux le retour de la Ligue 1 le 13 aout prochain. La préparation estivale des violets a débuté et va s’accélérer dans les prochaines semaines. Le calendrier des matchs de préparation de la saison 2023-2024 est maintenant connu ! Nos Violets affronteront dans l’ordre : Montpellier, Andorra FC, le Werder Breme, Norwich et Osasuna. Cette pré-saison se conclura par une superbe affiche face à l’AS Roma de José Mourinho et Paulo Dybala, sur la pelouse du Stadium, le dimanche 6 août à 19h30.

Nouveauté : Suivez les matchs en direct

C’est l’une des nouveautés de cette pré-saison 2023-2024 : pour la première fois, vous pourrez suivre tous nos matchs de préparation en direct vidéo ! L’agence sportive internationale Spring Média s’associe en effet au Club pour diffuser en direct sur une plateforme OTT dédiée les 6 rencontres de nos Violets, à commencer par TéFéCé – Montpellier le 15 juillet. Rendez-vous sur live.toulousefc.com