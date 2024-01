Le Toulouse FC dément la vente du club

Partager Facebook

Selon des informations de la Dépêche du Midi, et d’autres médias comme l’Equipe, le fond d’investissement RedBird aurait vendu le club du Toulouse FC. Une information démentie par le club toulousain.

Informations contradictoires en terres toulousaines. Mardi, La Dépêche du Midi annonce avoir des informations sur la fin de RedBird Capital et le TFC. « Selon nos informations, le fonds d’investissement américain, propriétaire du club toulousain depuis l’été 2020, a choisi de se désengager. Le TFC a été vendu à un autre fonds d’investissement dont le nom n’a pas encore fuité. » explique le quotidien dans un article. Tout en assurant que le président Damien Comolli conserverait son poste malgré la vente. Le journal s’appuie notamment sur « le greffe du tribunal de commerce de Toulouse » annonçant que « Damien Comolli a quitté son poste de président du conseil d’administration le 14 janvier ».

On apprend du coté de France 3, que l’acheteur potentiel serait Otro Capital Group, fondé par Alec Scheiner, Niraj Shah et Isaac Halyard, d’anciens cadres de RedBird. Un fond d’investissent ayant dépensé plus de 200M€ dans des sportifs professionnels.

Le TFC dément l’information !

Dans un communiqué sur son site internet, le club vainqueur de la Coupe de France 2023 dément « dément catégoriquement les informations récemment parues dans divers médias et sur les réseaux sociaux prétendant une vente officielle du club. Ces rumeurs sont totalement infondées et dénuées de toute vérité. La direction, le staff technique, et l’ensemble des collaborateurs sont concentrés sur les ambitions et défis passionnants qui attendent le club pour la suite de la saison. »

Pour rappel, c’est le média économique américain Bloomberg, en novembre dernier, qui annonçait que RedBird voulait se séparer du club. Le montant de la vente s’élèverait à hauteur de 80M€ après un achat en 2020 et des succès sportifs : Coupe de France et titre de Ligue 2.