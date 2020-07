Le Toulouse Basket Club se renouvelle !

Partager Facebook

Le Toulouse Basket Club fait évoluer son identité visuelle à partir de la saison 2020-2021.

Les dirigeants du TBC et de son Club des partenaires Passe décisive ont profité de la période de confinement pour donner un nouvel élan au projet de développement du club qui a débuté en 2014. Pour marquer le début de ce nouveau cycle de 3 ans, le Toulouse Basket Club annonce la refonte de son identité visuelle et dévoile son nouveau logo à partir de la saison 2020-21.

Ce tout nouveau logo en forme de blason est signé Laurent RULLIER (qui a notamment créé les logos de plusieurs clubs de Jeep Elite et de Pro B : Le MSB, les Sharks d’Antibes, l’Hermine de Nantes ou encore L’Elan Chalon…).

Il se veut également plus proche de ses racines. Les couleurs Rouge et Jaune évoquent la région Occitanie, mais dans une déclinaison de rouge plus « argileux » (en référence à la terre de Toulouse et à ses briques) et de jaune plus riche pour l’esprit festif et la convivialité des bodegas du Sud Ouest. Une association de trois couleurs (Rouge, Blanc et Jaune) personnalisées qui permettra au Toulouse Basket Club de se distinguer des autres clubs sportifs professionnels de Toulouse. Le Taureau, animal emblématique du TBC depuis 2012 et de l’histoire de la ville, est toujours présent. Dessiné au trait, légèrement épuré et tourné vers le futur, il fait le lien entre le passé, le présent et l’avenir (La rue du Taur et son histoire, les anciennes arènes de Toulouse et les abattoirs, le Minotaure, et ce Taureau « aliéné » à la conquête de nouvelles victoires…).

Au-delà du logo et du changement de couleurs, la volonté du club est de créer une marque facilement identifiable et déclinable.

En route vers la PRO B

La refonte de l’identité visuelle du Toulouse Basket Club marque le début d’une nouvelle étape de son projet de développement, ayant pour objectif la Pro B ! Cette nouvelle étape s’intitule : « En route vers les étoiles »

Pour cela, l’équipe dirigeante du TBC (qui se voit également renforcée) a décidé de franchir un nouveau cap dans la structuration du club en faisant appel à des compétences externes afin de l’épauler dans la mise en œuvre de ce projet: Vincent BOT pour le développement marketing et de la communication, et les sociétés BCOMSPORT et ROUSSILLON NEW PROJECT pour le développement commercial. Outre les évolutions apportées à l’identité visuelle du club, c’est une profonde analyse qui a été menée sur « l’expérience événementielle » les soirs de match ; autant pour les spectateurs/supporters, que pour les partenaires du Toulouse Basket Club.

Le public toulousain peut donc s’attendre à de nombreuses nouveautés pour la saison sportive 2020-21 !